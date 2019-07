Rifiuti in spiaggia e mare pulito, la rabbia dei bagnanti: "Adesso basta"

Il degrado e il disagio sono documentati dalle foto che pubblichiamo. I cittadini sono stanchi e chiedono interventi immediati da parte del Comune di Salerno.

La segnalazione

"Basta raccogliere ogni giorno i rifiuti che troviamo per terra, in mare, al parco, in viaggio quando facciamo sport, al lavoro - ci scrivono alcuni lettori - è un gesto così semplice spesso trascurato". Le foto sono la sintesi di una giornata da "spazzini per amore della città". I rifiuti, infatti, sono stati raccolti dai bagnanti, raccolti in mare e riportati sulla battigia, per essere poi cestinati. Plastica ovunque.

Gallery