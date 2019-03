Discarica a cielo aperto vicino alla spiaggia di via Allende: la denuncia

Gli incivili continuano a colpire nella zona orientale di Salerno. Come mostrano le foto di un nostro lettore, cumuli di rifiuti sono stati abbandonati in via Salvatore Allende, a ridosso della spiaggia. E tutto questo avviene con l’avvicinarsi della primavera. “Veramente un peccato vedere la nostra città in queste condizioni. Nonostante tutto oggi con questa bellissima giornata di sole la spiaggia è piena di famiglie con i bambini. Peccato che l'amministrazione comunale è poco attenta a queste problematiche. Anzi si fregia di essere una città turistica, della munnezza”.

