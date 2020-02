Micro discarica nella zona orientale: rifiuti e cani alla ricerca di cibo

Micro discarica nella zona orientale di Salerno. La denuncia arriva da via Carlo Liberti e i residenti esasperati inviano alla nostra redazione segnalazioni e fotografie.

I dettagli

I sacchetti di spazzatura sono stati accumulati a bordo strada. Non rimossi in tempo utile, sono diventati "esca" per cani randagi alla ricerca di cibo. "La spazzatura è stata riversata sull'asfalto - scrivono i residenti - tutto avviene a pochi metri dai nostri portoni".