Rifiuti in via Dono, l'aiuola diventa discarica: la segnalazione

Schiamazzi notturni e rifiuti a cielo aperto in via Dono, a Torrione. Residenti e lettori di Salerno Today segnalano la presenza, oltre l'orario serale, di ragazzi che "trascorrono la nottata a chiacchierare e lasciano in strada ogni tipo di rifiuti". Pare che gli spazzini, sollecitati dai residenti, prendano nota delle rimostranze che riguardano soprattutto un’aiuola comunale diventata pattumiera ma rimandino la sollecitazione agli uffici, in attesa di intervento definitivo. I cittadini, indignati, segnalano la presenza di topi e scarafaggi in strada e anche nei pressi dei portoni. Gli animali sarebbero attirati proprio dai residui di cibo abbandonati nell'aiuola.