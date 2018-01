Cumuli di rifiuti in via Filippo Smaldone: la segnalazione

Degrado in via Filippo Smaldone, a Salerno. Da diversi giorni – ci segnala un lettore – cumuli di rifiuti giacciono abbandonati nella centralissima strada del quartiere Mercatello. Cartacce, bottiglie, oggetti in plastica e tanto altro ancora sono stati abbandonati dai soliti “incivili” nei pressi anche dell’istituto superiore “Galilei-Di Palo”. L’auspicio è che gli addetti alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia intervengano il prima possibile.

Gallery