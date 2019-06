Salerno, cumuli di rifiuti a due passi dal mare: la denuncia di un lettore

Cumuli di rifiuti a pochi metri dal mare. E’ questa l’immagini che salernitani e turisti si trovano davanti mentre percorrono via Giovanni Santoro, la strada che collega Corso Garibaldi con via Lungomare Trieste e che si trova a pochi metri sia dalla stazione ferroviaria che da Piazza della Concordia. Buste e cartoni giacciono abbandonati, in un angolo, ormai da giorni. L’auspicio è che gli addetti alla raccolta intervengano il prima possibile per restituire decoro ad una delle strade più frequentate del centro cittadino.

