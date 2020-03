Degrado e rifiuti in via Salvador Allende: l'appello di un lettore

Cumuli di rifiuti e degrado in via Salvador Allende a Salerno, il litorale della zona orientale è completamente abbandonato. E dire che, in zona, ci sono diverse attività ricettive e commerciali e se si passeggiava lungo la spiaggia è possibile ammirare anche uno splendido panorama (vedi foto in basso). “Mi chiedo – si domanda un lettore - come sia possibile che i nostri politici locali, che parlano sempre di città turistica, non valorizzare questa zona? Solo chiacchiere, ma nulla di concreto”.

Gallery