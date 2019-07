Rifiuti in via Schipa, la differenziata non funziona: protestano i residenti

Via Schipa non brilla per ordine e pulizia. Le foto sono inequivocabili e i residenti protestano inviando segnalazioni alla nostra redazione.

Lo sfogo

"E' questo il modo di fare la raccolta differenziata a Salerno? E' possibile mai che ogni mattina a via Schipa dobbiamo trovare questo degrado?", si lamentano i residenti. I cittadini chiedono anche a Salerno Pulita di occuparsi della raccolta rifiuti in modo più meticoloso.