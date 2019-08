Degrado e denunce: rifiuti bruciati a Salerno, la protesta

Degrado e denunce a Salerno: rifiuti bruciati. E' accaduto in via degli Uffici Finanziari, al confine con la zona industriale ed a poche centinaia di metri dallo stadio Arechi. Alcuni lettori hanno inviato a Salerno Today le fotografie del "prima" e del "dopo": immondizia ammassata a bordo strada e poi il rogo.

La segnalazione

"Ecco la situazione in via Degli Uffici Finanziari, prima che i rifiuti venissero incendiati da qualche deficiente sprigionando sostanze tossiche nell'aria - scrivono i residenti - Grazie alla nostra amministrazione comunale che non rimuove i rifiuti. Occorre maggiore controllo, bisogna fermare questi criminali, per evitare che Salerno diventi una piccola terra dei fuochi".





