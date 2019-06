Riqualificazione dei rioni collinari, l'associazione "Quartiere Ogliara": "Necessario un campetto di calcio"

E' ormai ai nastri di partenza, il progetto di riqualificazione pensato dal Comune di Salerno per Ogliara: lunedì, infatti, si terrà un sopralluogo prima di dar il via ai lavori finalizzati a valorizzare e recuperare il quartiere collinare salernitano. Intanto, si rinnova l'appello dell'associazione Quartiere Ogliara, al sindaco Vincenzo Napoli e agli assessori comunali De Maio, Caramanno e Savastano, a cui i residenti hanno già indirizzato diverse lettere, per chiedere la realizzazione di un campetto di calcio per i bambini della zona.

L'appello

Attualmente, infatti, i piccoli di Ogliara sono costretti ad usare la piazza pubblica per concedersi partite e passaggi con il pallone: in occasione della riqualificazione della zona, sarebbe opportuno, secondo l'associazione, provvedere a realizzare un campetto, nella tutela della sicurezza dei bambini ed anche a vantaggio del loro sano sviluppo.