Bollette recapitate in ritardo nel quartiere Carmine: l'appello di un lettore

Posta in ritardo nel quartiere Carmine a Salerno. Un residente della zona ci segnala, ad esempio, che da giorni non viene recapitata la bolletta della Tari in via Carmine e in via Lanzalone. Non solo. Ma disservizi si registrerebbero anche all’ufficio postale della zona. L’auspicio è che gli addetti al servizio postale intervengano per evitare il prolungarsi dell’attesa da parte degli abitanti che ammoniscono: “Se paghiamo in ritardo la colpa non è nostra”.