Temperature in rialzo, tornano le blatte: l'allarme dei salernitani

E' bastato un lieve aumento delle temperature, a far rispuntare le blatte, a Salerno. Come ci segnalano alcuni residenti di via Nizza e via Cacciatore, infatti, i fastidiosi insetti sono tornati in strada, provocando disgusto e mettendo a rischio le condizioni igienico-sanitarie delle strade cittadine.

L'appello

"Speriamo di non essere costretti a soffrire il caldo barricandoci in casa, come accaduto lo scorso anno, per impedire alle blatte di introdursi dalle finestre, nelle abitazioni", hanno detto in coro i cittadini che chiedono una disinfestazione, al fine di stroncare sul nascere il proliferare degli scarafaggi volanti.