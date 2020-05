Fase 2, tornano le prostitute sulla litoranea: l'appello dei lettori

Con la Fase 2, purtroppo, riemerge anche il fenomeno della prostituzione sulla litoranea di Pontecagnano. In particolare, in località Magazzeno, sono tornate, dunque, in azione le donne, per la maggior parte dell'est e africane, in attesa di clienti interessati al sesso a pagamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'appello

Mai come in questo momento, la piaga della prostituzione risulta assolutamente pericolosa da un punto di vista igienico-sanitario. L'appello dei lettori che hanno segnalato l'increscioso fenomeno, dunque, è rivolto alle forze dell'ordine, affinchè incrementino i controlli sulla litoranea, al fine di scoraggiare il ritorno delle prostitute e scongiurare le relative conseguenze drammatiche soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria.