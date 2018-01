Acqua fuoriesce dall'asfalto: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato che in via Matteo Farina, nei pressi della rotatoria di Sala Abbagnano, da qualche tempo esce dell'acqua dall'asfalto. La situazione potrebbe essere causata da un tubo rotto sotto il manto stradale. Si richiede, quindi, l'intervento urgente da parte delle autorità per evitare che l'asfalto bagnato possa creare problemi alla circolazione e che l'acqua possa danneggiare ulteriormente il manto stradale.