Alberi non potati e zanzare a Mariconda: l'appello di una lettrice

Disagi in via Marsala 4, a Mariconda, dove gli alberi non vengono potati da troppo tempo e sono diventati sempre più grandi. “Siamo pieni di zanzare” ci segnala una residente che aggiunge: “Sono anni che non viene nessuno”. Un nuovo caso, dunque, di scarsa attenzione alla manutenzione ordinaria nei quartieri. L’auspicio è che gli addetti a tale compito intervengano il prima possibile per restituire decoro e tranquillità agli abitanti.