Grande buca in via Cacciatore: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza di una grande buca nell'asfalto in corrispondenza dell'intersezione tra via Luigi Cacciatore e via Francesco Farao. La buca, larga quasi mezzo metro e profonda più di dieci centimetri, è particolarmente pericolosa perchè si è formata a ridosso delle strisce pedonali, causando difficoltà a deve attraversare la strada. La buca, poi, sorge nell'esatta corrispondenza dell'intersezione tra le due strade causando problemi a chi svolta, soprattutto a bordo di scooter e motoveicoli, in direzione di via Cacciatore. Si chiede, quindi, l'intervento immediato delle autorità competenti prima che qualcuno si faccia davvero male.