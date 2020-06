Busitalia, niente corse pomeridiane. Lo sfogo: "Siamo segregati in casa"

"Niente corse pomeridiane, siamo segregati in casa". E' lo sfogo di un lettore che ci segnala l'assenza di corse pomeridiane della linea 39 di "Busitalia". Un disagio, pare, che si verificherebbe sempre nelle ore pomeridiane

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo sfogo

"Come è possibile che in una città come Salerno - ci scrive il nostro lettore - abolire completamente tutte le corse pomeridiane del numero 39 di Busitalia. Ci sono persone anziane e malate e persone che rientrano da lavoro. Tutte loro non sanno come fare. Come è possibile una situazione del genere? Siamo segregati in casa e il pomeriggio non possiamo uscire perchè non c'è nessun pullman". Già durante l'emergenza sanitaria erano state tagliate alcune delle tratte pomeridiane, come quella che collega Salerno con la Valle dell'Irno. Durante i primi mesi di emergenza, invece, la circostanza legata alle poche corse causava assembramenti all'interno dei mezzi. L'appello dei pendolari, ma ora anche dei residenti, era quello di prolungare di almeno un paio d'ore il servizio.