Degrado e rifiuti in via Calenda: la segnalazione

Una nostra lettrice ci ha scritto segnalandoci la situazione di degrado che vivono gli abitanti di via Salvatore Calenda, a pochi passi dal centro di Salerno. Sono tantissimi, infatti, i rifiuti ai margini dei marciapiedi e gli escrementi canini che rendono difficoltoso anche il solo camminare per strada. I pochi passaggi degli addetti allo spazzamento e l'inciviltà di alcuni cittadini che abbandonano i propri rifiuti nei giorni non corretti e gli escrementi dei loro cani senza raccoglierli, hanno reso un inferno la vita degli abitanti della popolosa strada. Si chiedono, quindi, maggiori attenzioni e punizioni severe per chi sporca.

