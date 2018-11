"Lasciano i rifiuti sparsi sul marciapiede": la segnalazione di un nostro lettore

Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza, in particolare nella zona di Santa Margherita e oramai diffusa in tutta la città, di persone che il lunedì in tarda serata escono per rovistare nei cassonetti dell'indifferenziato in cerca di oggetti da riutilizzare o rivendere. Il vero problema è che queste persone, oltre a raccattare rifiuti in giro, lasciano molto spesso i rifiuti che scartano in giro per la strada senza rimetterli nei cassonetti creando, in tal modo, tanti disagi ai cittadini. Si chiede, quindi, maggiori controlli e punizioni per chi mette in pratica questi comportamenti che danneggiano l'intera comunità.