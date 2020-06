"Salerno non è turistica: ha solo la fortuna di essere tra 2 costiere", la amara denuncia di un lettore

Parliamo di città turistica, dove non esistono spiagge, quelle esistenti la maggior parte sono in concessione ai lidi balneari che anche, solo per l'accesso fanno pagare: ricordo che non esistono spiagge libere da un lido all'altro. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questa la denuncia di un cittadino che poi punta i riflettori sui turisti: "I turisti che vengono a Salerno, attualmente per pochissimi giorni, per andare a visitare le costiere, e tutte la navi da crociera che attraccano vengono prelevati con i pulman e trasferiti nei vari siti archeologici. - continua il lettore - Ma come possiamo essere una città turistica, se per prendere un pulman ci vuole 1 ora, se i taxi sono pochissimi e se il mare è sporco perché non esistono reti fognarie adeguate?. Le spiagge non esistono si pensa solo a cementificare. Mi chiedo da turista, e da salernitano, Salerno cosa potrebbe offrire?". L'auspicio, è che si provveda ad investire nelle spiagge, "e dare dei servizi come la riviera romagnola, creare dei parchi acquatici, altrimenti saremo sempre e solo un dormitorio ed uno scalo per le costiere. Carissimi politici, Città Turistica è una parola grossa: purtroppo Salerno non ha nulla di turistico, ha solo la fortuna di essere geograficamente fra due costiere", ha concluso amareggiato il lettore.