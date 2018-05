Degrado e rifiuti al centro di Salerno: la segnalazione

Non c'è bisogno di andare in periferia per trovare situazioni di degrado e microdiscariche. Ci sono arrivate, infatti, due segnalazioni rigurdanti situazioni di degrado al centro di Salerno. In piazza Cavour, di fronte Palazzo Sant'Agostino, c'è una campana del vetro che non viene svuotata da diversi giorni tanto che, complice la vicinanza di un cantiere che nasconde la campana da chi cammina sul lungomare, si è creata una vera e propria microdiscarica. Proseguendo, poi, verso Vietri, in via Benedetto Croce, una delle strade più panoramiche di Salerno, non è difficile trovare rifiuti ed erba alta. Si chiede, quindi, un'opera di bonifica ed una manutenzione ordinaria più efficiente.

Gallery