Degrado e sporcizia al parco urbano di via Torrione

Degrado e disagio all'interno del parco urbano di via Torrione, nella traversa di via Berta. Una nostra lettrice, attraverso l'invio di alcune foto, rende conto di una situazione che non si addice al luogo, che dovrebbe fungere da punto di ritrovo per famiglie e bambini. La zona presenta erbacce alte, non tagliate adeguamente, rifiuti sparsi lungo l'esterno del parco e pavimentazione visibilmente danneggiata, anche vicino a giostre in uso ai più piccini. Un monito per chi di dovere, affinchè intervenga per ridare dignità ad un luogo pubblico.

Gallery