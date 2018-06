Rifiuti ed erba alta in via Negri: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la situazione di degrado che si vive in via Negri, a pochi passi da via Carmine a Salerno. Essendo una traversa, infatti, la strada è particolarmente nascosta e diverse persone incivili abbandonano i propri rifiuti ignorando le regole del vivere civile. In più, a causa di una non propriamente attentissima manutenzione, l'erba alta sta velocemente prendendo il sopravvento sui marciapiedi che sono diventati una vera giungla. Si chiede, quindi, una maggiore attenzione per gli abitanti della strada.