Deiezioni canine invadono il parcheggio di via Pagano a Salerno

Gli “incivili” continuano a non rispettare le regole previste per le deiezioni canine. Un lettore, infatti, ci segnala che il parcheggio sottostante via Mario Pagano è invasa da numerosi “bisognini” degli amici ai quattro zampe che provocano anche un odore nauseabondo. L’auspicio è che l’area venga bonificata il prima possibile e che i cittadini irrispettosi del regolamento portino a passeggio i loro cani muniti di paletta e bustina.