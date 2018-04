Fermate del bus attrezzate con panchine extra: la segnalazione

Utilizzare i mezzi pubblici nella zona tra Mariconda e Mercatello sembra comportare livelli di attesa medio lunghi tanto che, alcuni cittadini hanno attrezzato le fermate degli autobus con altri posti a sedere. In una fermata sono state aggiunte alcune sedie mentre, in un'altra, è stata aggiunta addirittura una panchina per permettere a più persone possibile di attendere comodamente l'autobus.

Cartelli abbattuti

A pochi passi di distanza dalle fermate dell'autobus e della stazione della metropolitana di Mariconda, poi, ci sono alcuni cartelli stradali abbattuti. Questa situazione può risultare particolarmente delicata perchè potrebbe spingere in confusione i guidatori e mettere a repentaglio la salute dei cittadini. Si chiede, quindi, il ripristino della cartellonistica in zona in modo da evitare problemi più gravi in futuro.

