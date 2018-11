"La rete fognaria sversa acque nere sulla strada": la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato una brutta situazione che si viene a creare, in occasione di quasi ogni pioggia e temporale, in via Romagnano, a Torrione Alto. La rete fognaria, infatti, spesso sversa sul manto stradale acque nere con conseguenti problematiche di igiene e di odori. Inoltre, molto spesso, il coperchio del tombino viene fatto saltare dalla forza dell'acqua e diventa un pericolo per gli automobilisti ed i pedoni che transitano in zona. Si chiedono provvedimenti urgenti da parte delle autorità competenti.