Salerno, forate le ruote delle auto in via Vernieri: "Vogliamo le telecamere"

Vandali in azione, la scorsa notte, in via Michele Vernieri a Salerno. Alcuni lettori ci segnalano che ignoti hanno forato i pneumatici di diverse automobili parcheggiate nel tratto che va dalla stazione ferroviaria al locale presidio sanitario. Non è il primo episodio che si verifica nella zona. Da tempo i residenti chiedono l’installazione delle telecamere per riuscire ad incastrare vandali e ladri.