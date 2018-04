Piazza Gloriosi nel degrado: la segnalazione

Una delle piazze più rappresentative di Salerno che sorge al centro di uno dei quartieri più popolosi giace nel degrado causato da incivili che lasciano in giro i propri rifiuti nelle aiuole o ai margini del marciapiede. Stiamo parlando di piazza Gian Camillo Gloriosi a Torrione dove, sulle panchine vicino alle aiuole, alcuni cittadini decidono di banchettare con pizze o panini e lasciano i propri rifiuti abbandonati all'incuria del tempo. Oltre che per una questione di degrado pubblico questi comportamenti rischiano anche di far arrivare in zona ratti ed insetti attirati dall'odore del cibo avanzato. Si chiedono, quindi, maggiori controlli e punzioni severe per chi sporca la città.

Gallery