Incrocio pericoloso in via dei Mille: la segnalazione

Una nostra lettrice ci ha segnalato la pericolosità di un incrocio in via dei Mille Salerno. A causa di oleandri non potati, infatti, la visibilità di chi attraversa la strada è sensibilmente ridotta in una strada, oltretutto, dove molto spesso automobili e ciclomotori passano spesso con il semaforo rosso. Si chiede, quindi, la potatura delle piante e l'installazione di sistemi di controllo automatizzati per multare gli automobilisti incivili.