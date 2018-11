Luminarie "fai da te" in via Cavaliero: la segnalazione

E' stata inaugurata ieri la nuova edizione delle Luci d'Artista ma, nella zona tra via Moscato e via Cavaliero, i cittadini si sentono abbandonati. Se, come segnalatoci tante volte, in via Moscato c'è un problema con l'illuminazione pubblica, in via Lorenzo Cavaliero i commercianti hanno organizzato una particolare protesta contro la mancanza di luci in quella che è una delle maggiori arterie della città.

La protesta

Anche quest'anno, infatti, i commercianti di via Cavaliero hanno acceso ironicamente le loro luminarie, accompagnate, anche qui come sul corso Vittorio Emanuele, da alcuni limoni. Un gesto simbolico che vuole dare attenzione a quella che è una delle porte d'ingresso nella nostra città.