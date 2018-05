Microdiscarica a Pastena: la sengnalazione

Una nostra lettrice ci ha segnalato la presenza di una microdiscarica in via Luigi Settembrini, a pochi passi da via Posidonia e da Villa Carrara. La strada, essendo abbastanza nascosta, è spesso vittima di cittadini incivili che abbandonano i propri rifiuti sui marciapiedi. Con l'arrivo del caldo, poi, sono stati avvistati anche ratti ed insetti che rendono ancor più disagevole attraversare quel tratto di strada. Si chiedono, quindi, interventi immediati delle autorità competenti per bonificare immediatamente l'area.