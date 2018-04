Microdiscarica in via Ubano II: la segnalazione

Un'altra microdiscarica ci è stata segnalata da un nostro lettore: in via Urbano II, infatti, a pochi passi da scuole e teatri, si possono trovare copertoni e rifiuti indifferenziati accatastati sotto ad un muro. La situazione, purtroppo, non è dissimile in strade vicine a via Urbano II quali via Pio XI e via Moscato. Si chiede, quindi, una maggiore attenzione per evitare che queste situazioni incontrollate continuino a caratterizzare una zona che rappresenta una delle porte della nostra città.