Microdiscarica in pieno centro: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha inviato una foto relativa ad una microdiscarica sorta in via Gonzaga, a pochi passi dagli Archi dei Diavoli, in pieno centro di Salerno. A ridosso dei pilastri del trincerone ferroviario, infatti, alcuni cittadini incivili sono soliti abbandonare i sacchetti dell'immondizia per evitare di fare una corretta raccolta differenziata. Oltre alla brutta immagine di Salerno che danno in una zona piena di bed and breakfast, si possono verificare anche delle emergenze sanitarie dato l'avvicinarsi dell'autunno con le piogge e la possibile proliferazione di animali infestanti. Si chiede, quindi, la bonifica della zona e l'installazione di un sistema di videosorveglianza per evitare che il fenomeno possa ripresentarsi.