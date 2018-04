Via Moscato ancora al buio: la segnalazione

Pare non esserci pace per i residenti di via Moscato che, ancora una volta, si sono ritrovati al buio. Anche nella notte di Pasqua, infatti, l'impianto di illuminazione pubblica non ha funzionato lasciando l'intera strada, insieme al parcheggio alle spalle del distributore di carburante, completamente al buio. I residenti, stanchi della situazione, chiedono a gran voce che le autorità preposte pongano fine al problema che sta causando grandi disagi ai cittadini.