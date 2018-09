Panchina rotta e rifiuti in via Padula: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha inviato una foto di una panchina in via Vincenzo Padula, vicino la Chiesa di Santa Croce a Salerno. Questa panchina, oltre ad essere rotta rappresentando, quindi, un potenziale pericolo per i tanti anziani e bambini che frequentano la zona, è anche circondata da rifiuti che mettono a repentaglio la salubrità dell'area. Si chiede, quindi, una bonifica della zona ed il ripristino della panchina alle sue condizioni originarie.