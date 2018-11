Abiti dismessi e rifiuti sul ponte: la segnalazione

Da diversi giorni il ponte pedonale che collega via Silvio Baratta con la Lungoirno e cosparso da rifiuti, in maggioranza abiti dismessi ma anche confezioni di vino ed altro, lasciati in bella mostra per chi necessita di attraversarlo. Il problema diventa ancora di più paradossale pensando che il ponte è situato esattamente di fronte la Cittadella Giudiziaria ed è attraversato, quotidianamente, da tantissime persone. Si chiede, quindi, una pulizia immediata e maggiori controlli da parte delle autorità competenti.