Campane del vetro stracolme e rifiuti abbandonati: la segnalazione

Non è la prima volta che ci giungono tante foto che i lettori scattano per denunciare una situazione di degrado nei loro quartieri. In quest'occasione tante foto ci sono giunte da diversi luoghi della nostra città: da Torrione Alto a via Salvatore Calenda passando per via Luigi Cacciatore, via Irno e via Margotta, gran parte della zona a ridosso del centro è interessata a fenomeni di abbandono di rifiuti indiscriminato.

Le segnalazioni

Le responsabilità sono in gran parte individuabili in alcuni cittadini che, per maggiore comodità e per maleducazione, decidono di abbandonare i propri rifiuti o a ridosso delle campane del vetro o, peggio ancora, in angoli del loro quartiere generando una situazione di sporcizia che rischia di attirare topi ed insetti. Le autorità, dal canto loro, in alcuni casi peccano di mancata attenzione in alcune zone particolarmente interessate da questi fenomeni. Un lettore ci ha segnalato, quindi, come in gran parte di Torrione Alto ci siano diversi rifiuti abbandonati per strada, mentre un'altra strada caratterizzata dall'abbanono dei rifiuti e da scarse attenzioni da parte delle autorità competenti, è via Margotta, a pochi passi dalla Cittadella Giudiziaria. In via Irno, poi, le problematiche non sono solo di carattere igienico-sanitario ma anche di sicurezza pubblica. Una campana del vetro è stata sistemata sul marciapiede e, la rampa dedicata ai disabili o ai passeggini è costantemente ostacolata dal vetro depositato incivilmente. Si chiedono, quindi, maggiori attenzioni per punire severamente chi continua a sporcare la nostra città.

