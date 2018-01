Rifiuti nel parcheggio a Pastena: la segnalazione

"Nessun cestino nei pressi del parcheggio all'uscita della tangenziale di Pastena": questo è quanto ci ha denunciato un nostro lettore che ci ha spiegato come, l'assenza di gettacarte, insieme all'inciviltà di alcuni cittadini, ha reso l'area un ricettacolo di rifiuti. Si chiede, quindi, la pulizia della zona e l'installazione di cestini per evitare che la situazione si ripresenti in futuro.

