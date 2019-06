Rifiuti ed escrementi non raccolti in via Saverio Avenia

Sporcizia e degrado in via Saverio Avenia. A segnalarlo, con tanto di foto, è una nostra lettrice. La strada, ma in realtà buona parte del viale che porta vino all'ingresso della metro di via Vernieri, si presenta pieno di rifiuti di ogni genere, con escrementi di cane non raccolti dai padroni nè dal personale preposto allo spazzamento dell'arteria. Si notano anche sacchetti di rifiuti, lasciati per strada, nei pressi dell'ingresso di un domicilio, non raccolti. Il disagio viene avvertito anche dai residenti, costretti ad uno slalom a piedi, quando percorrono quella stessa strada.

Gallery