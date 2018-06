Impasto della pizza e rifiuti abbandonati a Salerno: la segnalazione

Ancora una segnalazione ci giunge da via degli Uffici Finanziari, nei pressi di via Salvador Allende a Salerno. In questa zona, come ci ha segnalato un lettore, alcuni incivili sono soliti abbandonare rifiuti. "Pensavo di aver visto di tutto - ha commentato il nostro lettore - frigoriferi, congelatori, poltron, ma vedere due bustoni abbandonati contenente impasto per pizza è il massimo". Naturalmente la zona, in questo modo, diventa l'habitat ideale per ratti ed insetti che proliferano numerosi. Non solo nelle aree comuni, però, si respira disagio: anche alcuni terreni privati che giacciono in stato di abbandono contribuiscono a creare la situazione di estremo degrado che caratterizza la zona che sta conoscendo la maggior espansione abitativa di Salerno.

