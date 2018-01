Clochard sulle panchine della metro: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato che diversi clochard sono soliti dormire sulle panchine della stazione della metropolitana di Pastena. Oltre che per una questione di decoro delle stazioni in un momento delicato dal punto di vista turistico, grazie alle Luci d'Artista, vi è anche un problema dal punto di vista della salute di questi senzatetto che dormono, praticamente, senza alcuna protezione dal vento o dalla pioggia. Si chiede, quindi, un aiuto per queste persone fornendo loro un'opportunità di riposarsi in dormitori organizzati.