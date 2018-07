Sosta selvaggia a Torrione: la segnalazione

Ancora casi di sosta selvaggia a Salerno. Una nostra lettrice ci ha segnalato in via Roberto Santamaria a Torrione alcuni cittadini parcheggiano le proprie vetture a ridosso di scivoli e di attraversamenti pedonali senza importarsi delle difficoltà che arrecano a disabili, anziani ed a famiglie con passeggini. Si chiedono comportamenti più consapevoli da parte della popolazione e maggiori attenzioni da parte delle autorità preposte a far rispettare le regole in una zona con i marciapiedi stretti e con una così alta densità abitativa.

