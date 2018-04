Degrado sulla spiaggia dell'ex ostello: la segnalazione

Non sembra esserci pace per la spiaggia dell'ex ostello a Torrione: dopo lo sgombero della struttura avvenuto qualche settimana fa, infatti, si sperava che la zona potesse mantenere un livello di decoro più alto rispetto al recente passato ma, purtroppo, gli incivili sono costantemente in agguato. In pochi giorni, infatti, nella zona circostante l'ex ostello si sono riformate diverse microdiscariche che rendono invivibile una delle spiagge potenzialmente più belle di Salerno come location e grandezza. I cittadini chiedono, quindi, controlli serrati, magari con l'aiuto di un sistema di videosorveglianza, per impedire agli incivili di continuare a sporcare la spiaggia.

