Spiaggia libera sbarrata da una ringhiera: la segnalazione

Sono passati pochi giorni da quando un lettore ci ha segnalato l'inagibilità dell'accesso ad una spiaggia libera a Mercatello e ci è arrivata un'altra segnalazione di una situazione simile sul lungomare Colombo. La scala per accedere alla spiaggia libera, in questo caso, è addirittura sbarrata e saldata con una ringhiera arrugginita il tutto, praticamente, all'inizio della stagione balneare. I cittadini, quindi, chiedono all'Amministrazione Comunale di provvedere ad aprire e rendere agibili tutti i varchi per le spiagge libere in modo che ognuno possa godere del mare salernitano.

Gallery