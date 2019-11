Strade di Torrione al buio da oramai cinque giorni, lamentele di residenti e cittadini

Strade di Torrione al buio. La segnalazione arriva da un nostro lettore, che riferisce di disagi per i tanti residenti del quartiere della zona orientale, che da almeno cinque giorni sono costretti senza pubblica illuminazione. Praticamente, per buona parte della giornata, visto che il sole cala intorno alle cinque del pomeriggio. Le strade non illuminate risultano essere via Paolo Grisignano, via Lucio Orofino, via Sabato Robertelli e qualche altra zona. A segnalare l'accaduto anche diversi cittadini di passaggio in zona, oltre che molti fedeli della parrocchia di Santa Croce