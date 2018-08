Topi a Torrione Alto: la protesta dei residenti

Allarme topi in un quartiere di Salerno. A scriverci è una nostra lettrice, con tanto di foto denuncia: "Questo è un topo, Torrione Alto è invasa, vorrei sapere a chi devo rivolgermi perchè è inammissibile ancora questa situazione, ci sono topi di mattina, a mezzogiorno, la ser ae di notte. Basta. Una citta che non prende un serio provvedimento a questo problema, ma ci vuole tanto per fare una derattizzazione? Salerno è diventata una città sporca e invivibile. Mi rivolgo a voi on la speranza di fare emergere il problema e che venga denunciata una situazione vergognosa, oltre alla possibilità di sollecitare un intervento di deratizzazione immediato" . Questa è solo l'ennesima segnalazione che il nostro giornale raccoglie e pubblica. Con l'augurio, ovviamente, che chi di dovere intervenga quanto prima per la tutela di tutti i cittadini salernitani