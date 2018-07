Microdiscarica vicino alla campana del vetro a Torrione Alto: la segnalazione

Ancora campane del vetro usate come microdiscariche da cittadini incivili. Un nostro lettore, infatti, ci ha segnalato la presenza di decine di sacchetti di immondizia accantonati di fianco alla campana del vetro di via Pietro del Pezzo a Torrione Alto. La campana, all'apparenza non piena, è letteralmente circondata di sacchetti della spazzatura contenenti bottiglie di plastica e rifiuti indifferenziati che causano problemi ai cittadini che vogliono conferire correttamente i propri rifiuti ed attirano ratti e blatte. Si chiede, quindi, la bonifica immediata della zona e controlli più serrati per punire i trasgressori ed evitare che la situazione si ripresenti.