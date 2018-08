Degrado ed immondizia in via Urbano II: la segnalazione

"Questa è la situazione di via Urbano II da giorni": così ha esordito un nostro lettore che ci ha segnalato la situazione di evidente degrado in cui versa la strada. "In questa zona, tra via Pio XI, via Moscato e via Urbano II viviamo nell'inciviltà e nell'assenza assoluta di spazzini - ha incalzato - Non ricordo di aver mai visto una derattizzazione. Credetemi - ha concuso afflitto - è indecente che tutta la zona di ingresso alla città sia ridotta in queste condizioni".

