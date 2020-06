Vandalizzate le auto in via Sorgente, i residenti: "Più controlli"

Vandali in azione, la scorsa notte, a Salerno. Nel mirino – come si segnala un lettore – alcune automobili parcheggiate in via Camillo Sorgente. Ignoti hanno provocato danni alla carrozzeria di alcune vetture, infrangendo anche i vetri e rubando i pneumatici.

I controlli

A dare l’allarme sono i residenti che chiedono un rafforzamento dei controlli, magari anche con l’installazione di un sistema di videosorveglianza e un pattugliamento più frequente da parte delle forze dell’ordine.