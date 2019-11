Salerno, vandali in azione nella stazione della metropolitana

I vandali sono tornati in azione a Salerno. E, questa volta, hanno preso di mira la stazione della metropolitana di Torrione, ubicata in via Pietro del Pezzo. I soliti ignoti hanno lasciato delle scritte, alcune volgari, sulle pareti sia interne che esterne abbandonando, però, anche il bombolette spray utilizzate per compiere tali gesti incivili. L’auspicio è che gli addetti alla sicurezza della stazione riescano a risalire alla loro identità.